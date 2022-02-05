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В московском метро резко упал пассажиропоток

19:38
  • суббота
  • 05 февраля 2022

Это связано с пандемией

С начала этого года в московском метро стало меньше пассажиров. Многие москвичи и гости столицы отказались от поездок в подземке из-за пандемии коронавируса.
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Пассажиропоток метрополитена снизился на 14% с начала 2022 года, сообщает в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В связи с рекомендациями Сергея Собянина в метро стало меньше школьников, студентов и льготных категорий граждан. Больше всего поток учащихся за последнюю неделю упал на станциях, расположенных вблизи крупных вузов.

Меньше стало пассажиров на Кольцевой линии, вблизи которой расположено большинство крупных офисов. "К рекомендации мэра о переводе сотрудников на удалёнку прислушались не только компании, но и столичные образовательные учреждения", - отметили в департаменте.

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