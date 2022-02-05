В России отменили изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

Им не нужно сидеть дома 7 дней

Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. О том, что такое решение будет скоро принято, на этой говорила глава ведомства Анна Попова.

Ранее лицам, контактировавшим с больными COVID-19, предписывалось находиться на карантине не менее семи календарных дней.

Также теперь не нужно будет сдавать контрольный тест на коронавирус при выписке больных, находящихся на лечении более недели. Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

В Россию около месяца назад пришёл новый омикрон-штамм коронавируса. Он, как говорят врачи и учёные, более заразный, но болезнь при нём протекает в лёгкой форме. В последние дни в России резко пошла вверх кривая заболеваемости, при этом число госпитализаций практически не растёт.

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