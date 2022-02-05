Эрдоган заразился омикрон-штаммом после поездки на Украину

Заболевание протекает в лёгкой форме

Президент Турции и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса, передают турецкие СМИ.

По их данным, Реджеп Тайип Эрдоган сам сообщил о том, что вместе с женой сдал положительный тест на COVID-19. Турецкий лидер отметил, что болезнь протекает в лёгкой форме, в ближайшие дни он будет работать удалённо.

На этой неделе Эрдоган был с визитом в Киеве. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Турция находится на седьмом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлено более 12 миллионов заразившихся, умерло около 88 тысяч человек.

Омикрон-штамм, пришедший в конце прошлого года из стран Южной Африки, стал доминирующим во многих государствах мира. Он более заразный, но вызывает лёгкую или бессимптомную форму заболевания.

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