Срок лечения коронавируса в Москве сократили до 7 дней

Новые правила начнут действовать с 6 февраля

Срок лечения больных коронавирусом в Москве сократится до семи дней. Новый регламент начнёт действовать с 6 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Там пояснили, что москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза при отсутствии симптомов заболевания. Если симптомы остаются, то больничный лист можно будет продлить в онлайн-режиме.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Им предписывалось находиться на карантине не менее семи календарных дней.

Также теперь не нужно будет сдавать контрольный тест на коронавирус при выписке больных, находящихся на лечении более недели.

В последние дни в России резко возросла заболеваемость коронавирусом. При этом число госпитализаций растёт незначительно. Врачи связывают это с приходом в страну нового омикрон-штамма. Он более заразный, но болезнь при нём протекает в лёгкой форме.

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