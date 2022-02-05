В московских школах отменили карантин по коронавирусу

Находящиеся на изоляции школьники вернутся в классы

В Москве отменён карантин по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В штабе проинформировали, что по решению Роспотребнадзора отменён карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Соответственно изоляция теперь не нужна и в школах.

Очные занятия для ушедших ранее на карантин групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы.

В штабе также сообщили, что срок лечения больных коронавирусом в Москве будет сокращён до семи дней. Это правило начнёт действовать с 6 февраля.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Им предписывалось находиться на карантине не менее недели.

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом при незначительном увеличении числа госпитализированных. Врачи связывают это с приходом в страну нового омикрон-штамма. Он более заразный, но болезнь при нём протекает в лёгкой форме, а иногда бессимптомно.

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