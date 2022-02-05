Умер режиссёр "Убойной силы" Виктор Бутурлин

Ему было 75 лет

Кинорежиссёр Виктор Бутурлин скончался на 76 году жизни, сообщает киностудия "Ленфильм". Почти вся жизнь режиссёра и педагога была связана с этой киностудией.

Бутурлин дебютировал на "Ленфильме" музыкальной лентой "Аплодисменты, аплодисменты" по сценарию Виктора Мережко. Потом были картины "Садовник", "Торможение в небесах" и сериалы "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Время любить", "Алька", "Жить сначала", "Дилер".

Режиссёр преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, он был профессор кафедры режиссуры на факультете экранных искусств.

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