Умер режиссёр "Убойной силы" Виктор Бутурлин

Ему было 75 лет
Кинорежиссёр Виктор Бутурлин скончался на 76 году жизни, сообщает киностудия "Ленфильм". Почти вся жизнь режиссёра и педагога была связана с этой киностудией.
Бутурлин дебютировал на "Ленфильме" музыкальной лентой "Аплодисменты, аплодисменты" по сценарию Виктора Мережко. Потом были картины "Садовник", "Торможение в небесах" и сериалы "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Время любить", "Алька", "Жить сначала", "Дилер".
Режиссёр преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, он был профессор кафедры режиссуры на факультете экранных искусств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: