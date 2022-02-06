В Киеве приземлился восьмой самолёт с американским оружием

А в Польшу прибыли военные США

Восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов прибыл в аэропорт Киева из США. Всего с 22 января американцы отправили на Украину уже более 650 тонн военного снаряжения. А в Польше высадилась первая группа военнослужащих из Соединенных Штатов. Всё это происходит под надуманным предлогом о возможной агрессии России против Украины, сообщает "ТВ Центр".

Истерия по этому поводу уже привела к тому, что уважаемое американское информационное агентство поспешило с сообщением о начале вторжения. Фейк-ньюс впору переименовывать в Блумберг-ньюс - отреагировали в Кремле на заголовок с сайта американского информагентства. Новость о том, что Россия начала вторжение на Украину, якобы, выдали по ошибке. Редакция, дежурно, сожалеет, а досадное недоразумение объяснили тем, что готовы к любому сценарию развития событий.

Немецкие журналисты подхватили эстафету американских коллег. На странице таблоида Bild появился пессимистичный сценарий или план вторжения России на Украину.

В это время на улицах Харькова маршируют националисты. Всё это, естественно, тут-же - на страницах западных СМИ. Время тоже выбрано не случайно, считает официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова.

Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё.

Вашингтон давит на Токио, который даже не думает о гипотетических санкциях в случае предполагаемого нападения России на Украину, куда странам Балтии запретил поставлять своё оружие Израиль. Зато США уже направили восемь самолётов, сообщает "ТВ Центр".

Дополнительный американский контингент направлен в Румынию и Германию, где как пишет немецкая пресса должны развернуть некий командный пункт. Учитывая жёсткую позицию Берлина по поставкам на Украину вооружений, это мало похоже на правду, считают эксперты.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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