На МКАДе произошло массовое ДТП

Движение сильно затруднено
На Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых машин. Из-за этого недоступными для водителей остаются три полосы в районе Рублёвского шоссе.
Авария произошла на 61 километре внутренней стороны МКАДа в районе развязки с Рублёвским шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы города. О пострадавших в аварии людях информации нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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