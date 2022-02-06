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На МКАДе произошло массовое ДТП

10:23
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Движение сильно затруднено

На Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых машин. Из-за этого недоступными для водителей остаются три полосы в районе Рублёвского шоссе.

Авария произошла на 61 километре внутренней стороны МКАДа в районе развязки с Рублёвским шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы города. О пострадавших в аварии людях информации нет.

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