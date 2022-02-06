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Посол Антонов высказался о разрыве дипотношений с США

10:57
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Посольство будет работать до последнего дипломата

Посольство России в США будет работать до последнего дипломата. Об этом заявил глава нашей дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Так Антонов ответил на вопрос ведущего о возможном разрыве дипломатических отношений с США.

"Этот вопрос в компетенции нашего президента. Хочу сказать это без пафоса. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - сказал дипломат.

Российско-американские отношения ухудшились несколько лет назад, но в последние месяцы ситуация, по мнению экспертов, заходит в тупик. Дело в том, что в конце 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Россией военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в Вашингтоне.

В Кремле не исключают, что Киев при поддержке своих союзников может устроить провокации в Донбассе с целью вынудить Москву вмешаться в конфликт.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так беспокоит Запад в последнее время – внутреннее дело государства.

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