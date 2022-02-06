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Российские фигуристы блестяще выступили в Пекине

11:19
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Первое место завоевала Камила Валиева

В олимпийском Пекине начался второй день соревнований. Блестящие результаты показали наши фигуристы в командном турнире. Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе и вывела российскую сборную в лидеры, сообщает "ТВ Центр".

Следом позицию нашей команды упрочил Марк Кондратюк, который занял второе место по итогам произвольной программы. Завершится командный турнир завтра выступлением одиночниц, а также спортивных и танцевальных пар.

Сегодня в Пекине с участием российских спортсменов разыгрывают пять комплектов медалей. Стартовали соревнования среди конькобежцев на дистанции пять тысяч метров. Также в течение дня пройдут состязания в прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.

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