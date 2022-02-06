Елизавета II назвала имя следующей королевы Великобритании

Королева отмечает платиновый юбилей восшествия на престол

Платиновый юбилей королевы. Сегодня исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы Второй. Сразу для нескольких поколений, и не только британцев, Её Величество стала символом эпохи. Официальные торжества по традиции пройдут летом. Сейчас монаршая особа редко появляется на публике, но накануне знаковой даты устроила приём. А в своём послании к жителям Британии назвала имя следующей королевы.

70-летие вступления на престол Её Величество Елизавета Вторая встречает скромно – небольшим приёмом для членов местного сообщества и волонтёров в Сандрингеме. Здесь родился и умер её отец Георг VI. С тех пор 6 февраля для королевы – день не торжества, а грусти.

Официально же праздновать платиновый юбилей страна будет в июне, когда в Соединённом Королевстве самая хорошая погода. А пока Её Величество принимает поздравления и подарки. Букет ландышей – как в день её коронации. Среди посылок есть и очень специфические, но всё равно украшенные надписью "Вы – лучшая!" Какие бы скандалы не сотрясали монаршую семью, королеву в Британии искренне любят, сообщает "ТВ Центр".

Как себя чувствует 95-летняя королева, можно только догадываться. В последнее время она всё реже появляется на публике. Но когда это происходит, то держится как ни в чём ни бывало. Полдня на ногах, с неизменной улыбкой, умеющая находить доброе слово для каждого.

Почти 30% населения земного шара не без гордости называют себя подданными Её Величества. Но эту любовь королеве пришлось заслужить. Когда 25-летняя Елизавета надела на голову корону, в ней уже не было самой крупной имперской жемчужины – Индии. Распад колониальной державы, тяжёлое послевоенное положение, династический кризис – такое наследство могло испугать кого угодно.

Но у хрупкой принцессы оказалась железная воля. Как минимум, два премьер-министра обязаны ей свои креслом. Её разногласия с Маргарет Тэтчер, позиция мягкой силы и одновременно отстранённость от политической суеты снискали уважение у подданных.

В прошлом году королева потеряла мужа. В позапрошлом – внук Гарри сложил с себя обязанности члена монаршей семьи. Елизавета Вторая принимает потери как неизбежное. И в день 70-летия правления распорядилась о том, кто должен стать после неё королевой-консортом. Это будет супруга принца Чарльза Камилла.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram