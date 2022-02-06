В России вступили в силу новые правила лечения больных коронавирусом

Отменён карантин в школах и детсадах

6 февраля в России вступают в силу новые правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса. С этого дня отменена обязательная изоляция для контактировавших с ковидными больными. Согласно постановлению Роспотребнадзора, больничный лист закроют автоматически.

Контрольный ПЦР-тест теперь не понадобиться и при выписке пациентов, если лечение длилось более семи дней. Если же меньше недели, то необходимо получить отрицательный результат.

Минздрав ввёл новый порядок оформления листков нетрудоспособности для людей с лёгкими симптомами. Открывать и закрывать больничный будут дистанционно и без дополнительных исследований, сообщает "ТВ Центр".

"При лёгких проявлениях ОРВИ, гриппа или COVID-19 теперь нет необходимости посещать поликлинику или сдавать ПЦР-тест для открытия или закрытия больничного листа. При первых симптомах заболевания позвоните на горячую линию 122 или в колл-центр вашей поликлиники, и по вашему запросу будет организована дистанционная консультация", - пояснила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что если состояние не вызывает беспокойства, то электронный больничный лист будет оформлен сразу же и на семь дней. Если через 7 дней симптомов заболевания не будет, и вы будете чувствовать себя хорошо, больничный закроют дистанционно и передадут данные вашему работодателю.

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