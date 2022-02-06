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Западные СМИ запустили новые фейки о "российской агрессии"

12:33
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Поток дезинформации не прекращается

Очередную порцию домыслов по поводу мифического вторжения России на Украину опубликовали западные СМИ. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Москва уже подготовила 70% сил и средств, необходимых для боевых действий.
Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

Операция по подготовке вышла на завершающую стадию: до вторжения российской армии на Украину остаются считанные дни, в лучшем случае - недели. Примерно так сегодня выглядят заголовки многих западных СМИ.

Якобы, к границе уже подтянулись более 80 тактических групп, на подходе ещё полтора десятка. В середине февраля, когда земля достаточно промёрзнет, российские военные смогут подогнать дополнительные механизированные части. Не поленились подсчитать даже возможные потери, сообщает "ТВ Центр".

По мнению США, действия России могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом пишет уже The Washington Post. Причём, разжигая политические сенсации, западные журналисты по привычке не особо утруждают себя ссылками на источники.

А The Associated Press пишет, что доверие к американской разведке в последнее время изрядно подорвано: слишком часто сообщения, касающиеся России, на поверку оказываются фейками. Российский МИД, в свою очередь отметил, что публикации про Украину переходят все возможные границы человеческой морали и этики. Тогда как Россия никаких границ - ни моральных, ни государственных - переходить не планирует.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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