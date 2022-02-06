Мир охватили новые протесты антиваксеров

Полиция задерживает протестующих

В Австрии вступил в силу Закон об обязательной вакцинации. На фоне введения новых антиковидных мер в западных странах не стихают акции протеста. В Финляндии митингующие собрались у здания парламента, задержаны 15 человек. А в Канаде толпу демонстрантов протаранил автомобиль.

Внедорожник в канадском Виннипеге на скорости въехал в толпу у здания законодательного собрания и сбил четырёх человек. Так закончилась субботняя акция протестов против коронавирусных ограничений. Все пострадавшие выжили. Водитель скрылся с места преступления. Но вскоре его задержала полиция, сообщает "ТВ Центр".

Протесты в Канаде против антиковидных ограничений длятся уже неделю. В Оттаве тысячи демонстрантов с флагами собрались накануне перед Парламентским холмом. А в Торонто улицы заполнили фуры и легковые машины.

Протестующие выступают против мер правительства. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обязал всех невакцинированных дальнобойщиков, кто пересекает границу страны, отправляться на карантин при возвращении. И это при том, что 90% водителей грузовиков уже вакцинированы.

"Конвой свободы" - так назвали это движение. В Квебеке полиция выписала участникам пробега 40 штрафов. На улицы вышли и обычные люди, которые не согласны с предложением властей ввести налог за отказ от вакцинации. Такие меры власти предлагали, чтобы покрыть дополнительные расходы в системе здравоохранения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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