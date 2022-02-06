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Спасение сноубордиста из-под лавины в Сочи сняли на видео

12:34
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Мужчине очень повезло

Невероятная история спасения в Сочи. В горах сноубордист попал под лавину. Это произошло на необорудованном склоне.

Момент происшествия на видео снял один из туристов. На кадрах видно, как мужчину с головой накрыла снежная масса. Он успел выставить руку и поэтому его быстро нашли и откопали. Любое промедление могло стоить спортсмену жизни.

Сейчас в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В МЧС также распространяли информацию об опасности схода лавин, сообщает "ТВ Центр".

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