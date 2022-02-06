Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов

На дорогах стало меньше автомобилей

На этой неделе в Москве время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. Это связано с переходом на удалёнку части сотрудников предприятий и организаций, отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там сообщили, что из-за сокращения передвижений по городу количество машин на столичных дорогах сократилось на 400 тысяч автомобилей в сутки, если сравнивать с декабрём прошлого года. Это позволило разгрузить столичные дороги до пяти-шести баллов по оценкам сервиса "Яндекс. Пробки".

"В сегодняшних условиях хватило снижения трафика всего на 15%, чтобы на дорогах стало существенно свободнее! То есть, для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тысяч водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В департаменте напомнили, что с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД. "Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным", - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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