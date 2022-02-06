ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов

13:21
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

На дорогах стало меньше автомобилей

На этой неделе в Москве время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. Это связано с переходом на удалёнку части сотрудников предприятий и организаций, отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там сообщили, что из-за сокращения передвижений по городу количество машин на столичных дорогах сократилось на 400 тысяч автомобилей в сутки, если сравнивать с декабрём прошлого года. Это позволило разгрузить столичные дороги до пяти-шести баллов по оценкам сервиса "Яндекс. Пробки".

"В сегодняшних условиях хватило снижения трафика всего на 15%, чтобы на дорогах стало существенно свободнее! То есть, для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тысяч водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

 

В департаменте напомнили, что с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД. "Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным", - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
Инфографика о снижении автопотока в Москве
Инфографика о снижении автопотока в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.