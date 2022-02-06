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Путин назвал триумфальной победу лыжника Большунова на Олимпиаде

14:08
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Спортсмен был первым в скиатлоне

Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен взял золото в скиатлоне на дистанции 30 километров.
Наталья Непряева принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде

"От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства выразил убеждение, что победное выступление Большунова послужит примером для других российских атлетов .  Путин также пожелал  лыжнику новых успехов и здоровья.

В 30-километровой гонке наши лыжники взяли сразу две награды: Большунов – золото, Денис Спицов – серебро. Россиянин Артём Мальцев пришёл девятым, а трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо занял 40-е место.

Победа 25-летнего Большунова принесла России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Наша команда находится на втором месте в медальном зачёте.

Накануне лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне, а в биатлоне наша команда взяла бронзу.

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