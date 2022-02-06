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В России хотят ввести генетическую регистрацию мигрантов

15:39
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Их обяжут сдавать анализ ДНК

Трудовых мигрантов могут обязать проходить генетическую регистрацию в России; проще говоря, сдавать анализ ДНК. С такой идеей на днях выступил прокурор Москвы Денис Попов.

Подобные инициативы уже звучали и раньше, но, похоже, сейчас и технологии, наконец, позволяют всё организовать, и необходимость назрела.

Анна Пешехонова разбиралась почему сбор отпечатков пальцев не всегда эффективен и осложнит ли новый регламент жизнь приезжих (смотрите видео).

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