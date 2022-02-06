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Историческому музею исполняется 150 лет

15:57
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Он видел царей, генсеков и президентов

9 февраля Исторический музей будет отмечать своё 150-летие. Институция это - особая. И место обязывает - Красная площадь всё-таки. И тема ответственная - прошлое и настоящее большой страны.

За полтора века музей видел царей, революционеров, генсеков и президентов. И как минимум одного народного героя.

В его залах и запасниках - не только экспонаты. Кажется, там поселилось само время. В этом убедилась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Исторический музей
Исторический музей
Исторический музей
Исторический музей
Экспонаты Исторического музея
Экспонаты Исторического музея
Исторический музей
Исторический музей
Посетители Исторического музея
Посетители Исторического музея
Экспонаты Исторического музея
Экспонаты Исторического музея
Экспонаты Исторического музея
Экспонаты Исторического музея
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Исторический музей
Исторический музей
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