Историческому музею исполняется 150 лет

Он видел царей, генсеков и президентов

9 февраля Исторический музей будет отмечать своё 150-летие. Институция это - особая. И место обязывает - Красная площадь всё-таки. И тема ответственная - прошлое и настоящее большой страны.

За полтора века музей видел царей, революционеров, генсеков и президентов. И как минимум одного народного героя.

В его залах и запасниках - не только экспонаты. Кажется, там поселилось само время. В этом убедилась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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