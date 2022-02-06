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Богомолов резко осадил Шнурова после клипа о Собчак

15:17
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Звёздная тусовка обсуждает новое творение исполнителя

Светский скандал недели - конфликт Сергея Шнурова и Ксении Собчак. Музыкант снял оскорбительный клип, в котором фамилия журналистки не звучит, но намёки весьма прозрачны. Собчак в ответ тоже за словом в карман не полезла.
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К обмену колкостями подключились бывший и нынешний супруги Ксении - Максим Виторган и Константин Богомолов, а потом и другие именитые представители шоу-бизнеса.

Муж Собчак на своей странице в соцсети сравнил Шнурова с Шариковым, теряющим человеческий облик. Да и сама Ксения, давно привыкшая к критике недоброжелателей и обычно не отвечающая инстаграмным хейтерам, удар от старого знакомого не пропустила и рекомендовала ему слезть с кефира и хорошенько выпить.

Илья Данильцев пытался понять, что стоит за этой историей (смотрите видео).

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