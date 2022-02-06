Гинцбург рассказал о вакцине для детей от 6 месяцев до 6 лет

Она проходит испытания

Детей младше шести лет могут вакцинировать от коронавируса назальным препаратом. Такой формы вакцинации не исключил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, сейчас Центр имени Гамалеи проводит клинические испытания назальной формы вакцины. Они должны закончится примерно через три месяца.

Сейчас в России идёт вакцинация подростков от 12 до 18 лет препаратом "Спутник М". Одновременно проходят испытания вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет. Прививки несовершеннолетним гражданам делаются исключительно с согласия их родителей или полномочных представителей.

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