Гинцбург рассказал о вакцине для детей от 6 месяцев до 6 лет

Она проходит испытания
Детей младше шести лет могут вакцинировать от коронавируса назальным препаратом. Такой формы вакцинации не исключил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, сейчас Центр имени Гамалеи проводит клинические испытания назальной формы вакцины. Они должны закончится примерно через три месяца.
Сейчас в России идёт вакцинация подростков от 12 до 18 лет препаратом "Спутник М". Одновременно проходят испытания вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет. Прививки несовершеннолетним гражданам делаются исключительно с согласия их родителей или полномочных представителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram