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Макрон назвал цель своего срочного визита в Москву

16:10
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Президент Франции прилетает в Россию 7 февраля

Президент Франции заявил, что активный диалог с Россией и его визит в Москву призваны помешать возникновению возможного российско-украинского вооружённого конфликта. Эммануэль Макрон прилетит в Москву 7 февраля для личной встречи с Владимиром Путиным.
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"Мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичными. Мы не добьёмся односторонних шагов, но необходимо избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и совершать жесты взаимного доверия", - спрогнозировал итоги переговоров в Москве глава Франции в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

Он, как и остальные западные политики, не привёл ни одного доказательства подготовки Россией каких-либо военных действий в отношении Украины. Об этом начала писать пресса в США и Европе около трёх месяцев назад. Тему подхватили официальные лица и политики.

В Кремле не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так беспокоит Запад в последнее время – внутреннее дело государства.

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