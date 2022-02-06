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Земан признал отсутствие доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

16:35
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Инцидент произошёл в 2014 году

У чешских спецслужб нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице 2014 года. Это признал президент страны Милош Земан.
Посол Чехии вызван в МИД России из-за дела о взрывах во Врбетице

В интервью CNN Prima News глава государства напомнил о версии, согласно которой два российских агента проникли на территорию военных складов и устроили там взрывы. Фактически эти ранее звучащие утверждения не имеют по собой никакой доказательной базы, констатировал Земан.

"Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", - сказал президент и добавил, что расследование этого инцидента будет продолжено.

Серия взрывов на военных складах во Врбетице произошла в октябре 2014 года. Спустя семь лет чешские власти сообщили, что ко взрывам причастны российские спецслужбы и выслали 18 наших дипломатов. Российский МИД ответил зеркально, назвал эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов.

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