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Собянин рассказал о новых технологиях на транспорте

17:36
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Они активно внедряются в Москве

В московском транспорте активно внедряются новейшие технологии, которые облегчают жизнь горожан. О некоторых нововведениях рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.
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Дистанционными системами оплаты сегодня пользуются более 70% пассажиров метро, отметил он. Уже на всех станциях успешно работает система оплаты Face Pay. Скоро она появится на МЦК, МЦД и в наземном транспорте.

Кроме того, с 2021 года с картой "Тройка" можно бесплатно пересаживаться между автобусами, электробусами и трамваями. Ещё одно удобное нововведение -   активировать баланс карты теперь можно во всех видах наземного транспорта.

Собянин упомянул и популярный среди горожан в Новой Москве сервис "По пути". Через удобное приложение "Московский транспорт" пассажиры могут заказать небольшой комфортный автобус, который приезжает в отдалённые районы. Мэр пообещал, что в этом году география сервиса расширится.

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