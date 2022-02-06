Волочкова назвала причину расставания с банщиком из Одинцово

Всё очень банально

Анастасия Волочкова призналась, что непродолжительные отношения с Сергеем Кузнецовым были обычным курортным романом. Балерина прервала молчание и объяснила, почему рассталась с банщиком из Подмосковья.

"А что с Серёжей? С ним ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман. Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие", - рассказала Волочкова у себя в Instagram.

Напомним, что Анастасия и Сергей познакомились на шоу Первого канала "Давай поженимся". Волочкова пригласила жениха отдохнуть на Мальдивах, откуда публиковала романтические фото у себя в соцсетях.

Балерина даже призналась в том, что готова выйти замуж за банщика. Но счастье продолжалось недолго – через неделю пара распалась. Не исключено, что настоящей причиной было тёмное прошлое нового избранника Волочковой. Поговаривали, что у Сергея, якобы, есть судимость.

Сам он заявил, что Анастасия совершила поступки, которые он не прощает. Правда, не уточнил, о чём именно идет речь. Однако отметил, что увидел человека, изображающего жертву.

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