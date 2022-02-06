Безголовый и аморфный: Лукашенко жёстко высказался о Зеленском

Президент Белоруссии дал честную оценку

Александр Лукашенко сделал несколько оценочных заявлений в адрес украинского президента. Президент Белоруссии дал большое интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live", в котором назвал Владимира Зеленского аморфным, безголовым и человеком без стержня.

Лукашенко заявил, что власти Украины не принимают решений, их к определенным решениям подталкивают. "И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее", - сказал Лукашенко.

Он признался, что разочаровался в президенте Украины. "Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит всё советское прошлое. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", - заявил глава Белоруссии.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. По своей основной специальности он правовед, но стал широко известен по участию в КВН и других юмористических программах.

Основал студию "Квартал-95", сыграл в нескольких художественных фильмах и сериалах. Свою предвыборную кампанию построил на сериале "Слуга народа", в котором сыгравший роль школьного учителя Зеленский становится президентом.

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