Лукашенко рассказал об украинской взрывчатке во время событий 2020 года

Её пытались завезти с территории России

Во время событий 2020 года в Белоруссию была завезена украинская взрывчатка. Некоторые неизвестные подробности тех дней сообщил в интервью Владимиру Соловьёву президент Александр Лукашенко.

По словам главы государства, провокаторы планировали нападение на его резиденцию. Президент также рассказал, что в тот период неоднократно выявлялись попытки завезти в Белоруссию оружие и боеприпасы с территории Украины.

"Просто огромными партиями задерживали переброшенное с Украины. Один был случай из России - кругом провезли. Но оружие, взрывчатка - происхождение украинское", - рассказал Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что Центризбирком исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Беспорядки продолжались несколько недель, затем ситуация стабилизировалась.

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