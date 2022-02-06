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На Курилах проснулся вулкан Эбеко (видео)

18:17
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Столбы пепла поднялись высоко в воздух

На Курильском острове Парамушир началось извержение вулкана Эбеко. Столбы пепла поднялись на высоту почти в два километра.
Извержение вулкана привело к экологической катастрофе в Перу

Старт активности удалось снять очевидцам. На кадрах видно, как из-под снега вырываются густой белый и чёрный дым, сообщает "ТВ Центр".

В Северо-Курильске, который находится в семи километрах от вулкана так называемый пеплопад не наблюдался. Угрозы для населения пока нет.

У Эбеко несколько кратеров. Это один из самых активных вулканов на Северных Курилах. Впервые он проснулся в октябре 2016 года.

С тех пор вулкан периодически напоминает о себе. Последний раз Эбеко извергался прошлой осенью.

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