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Губерниева возмутил вопрос американского журналиста Большунову

19:32
  • воскресенье
  • 06 февраля 2022

Комментатор похвалил нашего лыжника

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев возмутился поведением американских журналистов. Один из них позволил себе задать золотому призёру Олимпиады в Пекине Александру Большунову провокационный вопрос про допинг.
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В интервью РИА Новости Губерниев не сдержался. "Это как в песне Высоцкого: "Если жил ты как свинья, останешься свиньёй". Потому что даже норвежцы таких вопросов не задают. Все понимают, что Большунов - абсолютно чистый и искренний русский парень. Американцы ведут себя паскудно, другого слова нет", - сказал комментатор.

Победа 25-летнего Александра Большунова принесла России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Наша команда находится на третьем месте в медальном зачёте по итогам двух дней Игр. Большунову направил телеграмму с поздравлениями президент Владимир Путин.

В 30-километровой гонке российские лыжники взяли сразу две награды: Большунов – золото, Денис Спицов – серебро. Россиянин Артём Мальцев пришёл девятым, а трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо занял 40-е место.

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