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Шольц заявил о готовности к любым мерам в случае нападения России на Украину

08:18
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Санкции могут коснуться газопровода "Северный поток — 2"

В случае вторжения на Украину цена для России будет "очень высокой". Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В Германии отказались использовать "Северный поток" как средство давления

Политик отметил, что Германия и партнеры прилагают усилия, чтобы найти выход из этой ситуации, причем партнерство с НАТО и ЕС "лучше всего подходит для урегулирования кризиса". Сотрудничество с союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также с Соединенными Штатами осуществляется по вопросу о том, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России, рассказал Шольц.

Канцлер ФРГ не стал прямо отвечать на вопрос, остановит ли правительство Германии процесс ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" в случае эскалации на Украине, однако выразил готовность предпринять "все необходимые шаги".

Шольц напомнил о соглашении с Вашингтоном о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы, а также договоренности о поддержке Украины и транзита газа через ее территорию, сообщает "Интерфакс".

"Северный поток — 2" проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

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