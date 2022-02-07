Western Union прекратит переводы внутри России

В компании считают переводы в России нерентабельными

Система денежных переводов Western Union решила с 1 апреля закрыть внутрироссийские направления переводов из-за низкой востребованности. Об этом говорится в письме компании своим партнерам-банкам. Представитель Western Union подтвердил данный факт.

В компании заявили, что сосредоточены на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжают развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов.

Раскрыть информацию об объеме переводов в России в Western Union отказались. Известно, что отправить перевод по стране через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, сообщает РБК.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома ранее прокомментировал сообщения о том, что Евросоюз и США якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. По его словам, "ни один вариант не исключен".

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