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МИД обвинил США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе

09:04
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ведомство напомнило об арсенале Вашингтона

Западным странам следовало был задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США. С таким заявлением в понедельник, 7 февраля, выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Дипломат прокомментировал заявление Госдепа о том, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.

Ермаков задал вопрос, не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России.

Представитель МИД также заявил, что участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях" НАТО "напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия", сообщает РИА Новости.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра островного государства Бориса Джонсона заявил, что британские власти находятся в уверенности, что Россия ищет предлог для нападения на Украину. Чиновник заявил, что не может комментировать конкретные разведданные, однако у официального Лондона "есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину".

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