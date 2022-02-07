В Думе хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом

Депутаты Госдумы отправили на отзыв в правительство и Верховный суд законопроект, который разрешает гражданам любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

В пояснительной записке к поправкам в законодательство говорится, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.

При этом в чужое жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека. Согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. Однако преступники ничем не ограничены в своих действиях.

За первое полугодие 2021 года по ст. 108 УК (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По ст. 114 УК (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

Согласно Уголовному кодексу, применение самообороны в России регулируется ст. 37 "Необходимая самооборона". Умышленное превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность в случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК, пишут "Известия".

Ранее в России был изменен возраст приобретения оружия. Россияне смогут приобретать охотничье, а также гладкоствольное оружие самообороны только по достижении 21 года.

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