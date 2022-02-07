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Российские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командном турнире

08:22
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Игр в Пекине

Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые награды на Олимпиаде в Пекине и вышла на первое место в медальном зачете Игр. На втором месте норвежцы, на третьем – шведы.

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Второе "золото" в копилку российской команды принесли фигуристы, выиграв командный турнир Олимпиады. Россиянка Камила Валиева с результатом 178,92 балла заняла первое место в заключительном виде этих соревнований - произвольной программе у женщин. В мужском одиночном катании Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной.

В соревнованиях спортивных пар  Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу и заняли второе место в короткой. А россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов  были вторыми среди танцевальных дуэтов, передает ТАСС.

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