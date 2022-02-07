Мартовское тепло пришло в Москву

Температура почти на 10 градусов выше нормы

Сегодня в Москве ожидается оттепель - днём столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

Температура воздуха, характерная для середина марта, продержится в столице несколько дней. Она будет выше нормы на 8-10 градусов.

Однако ранней весны в Москве, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит. До конца февраля будут колебания погоды, а устойчивый плюс ожидается только к середине апреля.

/ "ТВ Центр"

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