Мартовское тепло пришло в Москву

Температура почти на 10 градусов выше нормы
Сегодня в Москве ожидается оттепель - днём столбик термометра приблизится к нулевой отметке.
Температура воздуха, характерная для середина марта, продержится в столице несколько дней. Она будет выше нормы на 8-10 градусов.
Однако ранней весны в Москве, по прогнозам синоптиков, ждать не стоит. До конца февраля будут колебания погоды, а устойчивый плюс ожидается только к середине апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram