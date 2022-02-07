Ефимов: Почти 6 млрд руб. сэкономили на льготной аренде столичные предприниматели в 2021 году

Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия

Льготная программа аренды в прошлом году помогла столичным бизнесменам сэкономить почти 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что одна из мер поддержки бизнеса - сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ей пользуются свыше 1,5 тыс. организаций, занимающих более 500 тыс. кв. м городских помещений.

Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов. Для таких компаний предусмотрена минимальная и льготная ставки. Кроме того, в Москве действует программа "1 рубль за 1 квадратный метр" для объектов культурного наследия и образования. По этой программе победитель торгов заключает с городом договор на 49 лет и оплачивает аренду по итогам аукциона.

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