Эксперт рассказала, во сколько обойдется романтический ужин в День всех влюбленных

Праздник отмечают 14 февраля

Средний чек за оплату романтического ужина на двоих в столичном ресторане в День святого Валентина в этом году составит 6416 рублей. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Эксперт напомнила, что среднестатистический ужин в ресторане в феврале 2021 года на двоих обходился в 6130 рублей. Принимая во внимание отсутствие данных на февраль 2022 года, но учитывая динамику роста цен в 2021 году, в феврале 2022 года романтический ужин "без особых изысков" на двоих будет стоить 6416 рублей.

При этом если захочется увидеть на столе что-то эксклюзивное, стоимость ужина может возрасти почти в два раза, предупредила Мясникова. Она отметила, что рестораны предлагают авторские сеты с деликатесными продуктами, изысканными десертами, подобранным сомелье вином, фирменными коктейлями, оригинальными подарками, мастер-классами, театрализованными представлениями, выступлениями музыкантов и тому подобным.

В этом случае чек на одну персону может варьироваться от 5 до 10 тыс. рублей, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее выяснилось, что наиболее популярные блюда новогоднего стола россиян — салаты оливье и сельдь под шубой — за год выросли в цене на 15 и 25% соответственно. Это следует из опубликованных Росстатом средних розничных ценах на продукты за октябрь.

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