Армию США предупредили о разгроме в случае войны с Россией

Американская доктрина не предполагает участия в крупномасштабном конфликте

Ввязываться в войну с Россией из-за Украины Соединенным Штатам не стоит – это станет самоубийством для американской армии, уверен бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Эксперт отмечает, что в случае вступления Украины в НАТО альянсу придется выступить на украинской стороне в противостоянии Киева с Москвой.

Если принять Украину в альянс, НАТО придется взять страну под свой "зонтик" - развернуть там силы ПВО, боевые группы и авиацию, напоминает бывший разведчик.

"Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма", — написал Риттер в своей статье для RT.

В этом случае альянс будет вынужден выступить на украинской стороне. Однако война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы, уверен Риттер. По его словам, армия США не организована, не обучена и не оснащена для борьбы с российскими ВС. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Короче говоря, это будет разгром, убежден экс-разведчик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram