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Собянин рассказал о строительстве 10 станций МЦД

09:21
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Новые станции повысят привлекательность наземного метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве еще 10 станций МЦД, которые откроются в 2022 году. Проекты мэр опубликовал на своем персональном сайте. Он напомнил, что сейчас идет активное строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

Так, на МЦД-2 "Курско-Рижский" будут открыты два крупных транспортных узла – "Печатники" и "Марьина Роща". В составе будущего МЦД-4 появится станция "Минская". Еще 5 станций диаметра будут открыты после завершения масштабной реконструкции. На действующем диаметре МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" планируется завершить реконструкцию двух станций – "Тимирязевская" и "Окружная".

"Новые станции повысят привлекательность наземного метро. Ежедневные поездки по городу станут быстрее, удобнее и благодаря бесплатным пересадкам – дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья", - подчеркнул Собянин.

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