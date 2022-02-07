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Более 168 млрд руб. привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования

09:41
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ставка варьируется от 3 до 7% годовых

Сумма льготных кредитов, выданных компаниям в Москве, составила более 168,6 млрд рублей. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра рассказала, что поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 года, а в 2021 году разработали еще три. Эту меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 млрд рублей получили почти 4 тысячи компаний. Всего в 2021 году льготные займы на сумму свыше 78,1 млрд рублей получили 11,3 тысячи компаний.

В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в 2022 году. Конечная ставка с учетом городской поддержки для участников программы варьируется от 3 до 7% годовых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в 2021 году на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тысячи предпринимателей.

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