Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 394,9 миллиона

Лидируют по количеству заразившихся США

Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в мире превысило 394,9 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 7 февраля, в мире зарегистрировано 394 995 479 случаев заболевания коронавирусом. Скончались за время пандемии 5 740 187 пациентов с COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты, где выявлено 76 505 442 заболевших коронавирусом. Второе место по числу заразившихся занимает Индия - здесь количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 272 014. В Бразилии, которая на третьем месте, число случаев заболевания коронавирусом составило 26 546 399 человек, сообщает сайт университета.

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