Один человек погиб в результате взрыва в банке в Подмосковье

ЧП произошло во время попытки ограбления

Злоумышленник, пытавшийся ограбить банкомат в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, погиб в результате взрыва. Его сообщнику удалось скрыться.

"При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается", - сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении банка при помощи газа в ночь на 7 февраля. Отделение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде. У грабителей что-то пошло не так, прогремел взрыв. Один из злоумышленников погиб на месте, второй скрылся. В результате ЧП повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

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