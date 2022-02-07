ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб в результате взрыва в банке в Подмосковье

09:58
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

ЧП произошло во время попытки ограбления

Злоумышленник, пытавшийся ограбить банкомат в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, погиб в результате взрыва. Его сообщнику удалось скрыться.

Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 миллионов
В Москве 70-летняя бабушка дала отпор грабителю (видео)

"При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается", - сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении банка при помощи газа в ночь на 7 февраля. Отделение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде. У грабителей что-то пошло не так, прогремел взрыв. Один из злоумышленников погиб на месте, второй скрылся. В результате ЧП повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в банке
Взрыв в банке
Взрыв в банке
Взрыв в банке
Взрыв в банке
Взрыв в банке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.