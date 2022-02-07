"Ковидные пальцы" и сыпь: ученые назвали последствия COVID-19 для кожи

Эти проявления могут беспокоить в течение нескольких месяцев

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, на протяжении нескольких месяцев могут сохраняться различные кожные проявления. Об этом свидетельствуют результаты исследования британских медиков.

Эксперты создали приложение ZOE COVID для изучения данных о пациентах с коронавирусом. Выяснилось, что одним из дерматологических проявлений могут являться так называемые "ковидные пальцы". Пальцы ног могут быть красными или фиолетовыми, иногда с сыпью и волдырями.

Также у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы. Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется на груди и шее — местах, куда попадают солнечные лучи.

Кроме того, может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях. Другое высыпание схоже со следами обморожения — выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна, сообщает Daily Express.

Ранее эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов рассказал, что тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, важно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Специалист пояснил, что такие исследования помогут исключить риск дальнейшего развития болезни.

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