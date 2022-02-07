ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ковидные пальцы" и сыпь: ученые назвали последствия COVID-19 для кожи

10:56
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Эти проявления могут беспокоить в течение нескольких месяцев

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, на протяжении нескольких месяцев могут сохраняться различные кожные проявления. Об этом свидетельствуют результаты исследования британских медиков.
В России вступили в силу новые правила лечения больных коронавирусом

Эксперты создали приложение ZOE COVID для изучения данных о пациентах с коронавирусом. Выяснилось, что одним из дерматологических проявлений могут являться так называемые "ковидные пальцы". Пальцы ног могут быть красными или фиолетовыми, иногда с сыпью и волдырями.

Также у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы. Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется на груди и шее — местах, куда попадают солнечные лучи.

Кроме того, может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях. Другое высыпание схоже со следами обморожения — выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна, сообщает Daily Express.

Ранее эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов рассказал, что тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, важно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Специалист пояснил, что такие исследования помогут исключить риск дальнейшего развития болезни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сыпь
Сыпь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.