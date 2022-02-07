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Из "Гнесинки" украли дорогостоящие инструменты

10:27
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Сумма ущерба - более 1,2 миллиона рублей

Из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве похитили баян и бандонеон (аргентинская гармонь – прим. ред.).
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Как стало известно ТАСС, не позднее 14 января неизвестный проник в помещение, где хранились музыкальные инструменты. Он похитил баян "Юпитер 1-Д" стоимостью более 51 тысячи рублей и бандонеон Scandallini стоимостью 1,2 миллиона рублей, а затем скрылся.

На данный момент полицейские устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о краже, передает агентство "Москва".

Это уже не первый случай кражи музыкальных инструментов из "Гнесинки". В январе 2022 года 25-летний студент академии украл аккордеон стоимостью почти миллион рублей, сообщает РЕН ТВ.

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