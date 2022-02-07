ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России заявил о "критической массе" проблем в отношениях с Западом

10:35
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Вопрос гарантий безопасности приобрел неотложный характер

Вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности приобрел неотложный характер. В российско-западных отношениях накопилась "критическая масса" проблем, так что проблема безопасности отодвинула на второй план другие важные аспекты повестки дня, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

В Кремле рассказали об оценке Путина переговоров по безопасности
Газета El País опубликовала секретный ответ США на российские предложения по безопасности

"Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил о ключевых требованиях России к США и НАТО. Главное – это нерасширение Североатлантического альянса, его возврат к конфигурации 1997 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.