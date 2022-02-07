МИД России заявил о "критической массе" проблем в отношениях с Западом

Вопрос гарантий безопасности приобрел неотложный характер

Вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности приобрел неотложный характер. В российско-западных отношениях накопилась "критическая масса" проблем, так что проблема безопасности отодвинула на второй план другие важные аспекты повестки дня, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил о ключевых требованиях России к США и НАТО. Главное – это нерасширение Североатлантического альянса, его возврат к конфигурации 1997 года.

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