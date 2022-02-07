"Психоделические фобии": Запад выдумал российскую агрессию против Украины

Так считает представитель МИД России

США и Великобритания выдумали "российскую угрозу", собрались на “героическую” борьбу, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе". Об этом сегодня заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Ключевая роль отведена западным СМИ. Они продолжают публиковать дезинформацию и искусственно нагнетают обстановку вокруг Украины.

72 часа - именно столько хватит Москве, чтобы успешно совершить военный марш-бросок до Киева. Так посчитали американские журналисты телеканала Fox, ссылаясь, как это принято, на собственные авторитетные и, главное, анонимные источники в Конгрессе. Примечательно, что многие другие заокеанские СМИ выделили и того меньше времени - всего 48 часов. На чём сделаны такие выводы - как обычно не ясно. Американский истеблишмент подливает масла в огонь. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC сходу набросал несколько сценариев того, что по мнению Белого дома произойдёт в ближайшее время на Украине.

"Мы полагаем, что существует очень явная вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ атаковать Украину. Мы должны быть подготовлены к вероятности того, что Россия вторгнется ещё до окончания Олимпиады, но может она это сделать и после. Мы сейчас в окне возможностей, когда может произойти что угодно. Россия может и не пойти на открытый конфликт", - заявил Салливан.

Но на всякий случай Соединённые Штаты уже готовят пакет очередных санкций, которые небывалыми масштабами обрушатся на Россию и ударят ещё и по экономике Китая. Таким образом Салливан в очередной раз прозрачно намекнул, что Белому дому очень сильно не нравится дружба Москвы и Пекина. Удивительно, что в такие непростые времена у советника по нацбезопасности так много свободного времени, что вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, Салливан всё воскресенье провёл в беседах с журналистами.

Вопрос: "Если Россия вторгнется на Украину - так или иначе проект "Северный поток-2" будет остановлен".

Вопрос: "А немцы уже дали такие гарантии? Что при первом же малейшем пересечении границы проект будет заморожен?"

Салливан: "Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности нашего сотрудничества с немецкими партнёрами. Повторяю: если вторжение произойдёт, "Северный поток-2" прекратит своё существование".

Похоже, что язык ультиматумов – единственный, на котором свободно умеют общаться Соединённые Штаты. И любые надуманные предлоги вокруг "злых русских" нужны-то, по сути, чтобы проталкивать свои условия.

"В очередном сочинении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины". Расчёт заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе". Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не все европейские политики поддерживают риторику заокеанских союзников. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в интервью журналистам заявила, что обеспокоенность России насчёт продвижения НАТО к её границам вполне обоснована. В какой-то момент политик перешла на русский язык.

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. И начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - заявила она.

То, что западным странам необходимо разговаривать с Россией и искать компромиссы совместно, косвенно намекнул и президент Пятой республики. Эммануэль Макрон сегодня прилетает в Россию.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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