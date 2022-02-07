Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире на сегодня, 7 февраля

В России наращивают темпы вакцинации подростков, а на Западе - протесты

Часть российских вузов переходит на удалённый формат обучения из-за распространения "омикрона". В ряде школ занятия продолжатся дистанционно, а в некоторых регионах начнутся досрочные каникулы. Рост коронавируса наблюдается в Ульяновской и Новосибирской областях, Удмуртии, Забайкальском крае и в Приморье. На Камчатке помочь местным поликлиникам вызвались добровольцы студенческих отрядов. Они доставляют пациентам с ковидом необходимые медикаменты на дом.

У полугодовалой Жасмин несколько дней держалась высокая температура. Экспресс-тест выявил коронавирусную инфекцию. Состояние ухудшалось и врачи приняли решение госпитализировать ребенка вместе с мамой.

В Хабаровске на лечении в коронавирусном госпитале сейчас находятся 22 ребенка. В городе резко увеличилась заболеваемость среди несовершеннолетних. Врачи к всплеску готовились заранее: расширили детское отделение и закупили необходимые лекарства.

"Наше ковидное отделение было на 25 коек, мы его расширили до 60. Маленькие детишки поступают с бронхолитиками, пневмонией. Большую часть тяжелых составляют дети, страдающие еще и другими заболеваниями, неврологическими, онкологией", - говорит главврач детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Иван Гончаров.

Омикрон обладает повышенной заразностью, повторяют ученые. Поэтому сейчас важно четко соблюдать все санитарные требования. Однако не все воспринимают опасность всерьез.

Протест против жестких ковидных ограничений и санитарных паспортов в Канаде плавно превратился подобие карнавала. Одни танцуют и поют, другие - играют в хоккей прямо на проезжей части. Особую поддержку демонстрантов получают активисты-антипрививочники. Теперь они не маргиналы, отрицающие безоговорочную пользу вакцинации, а борцы за свободу.

Многие страны, несмотря на распространение омикрона, решили не обострять ситуацию новыми ограничениями и даже смягчать их. Снятие очередной порции запретов анонсировали в Швеции и Великобритании. Там надеются, что высокий уровень вакцинации поможет избежать перегрузки системы здравоохранения. Власти Австралии заявили, что вновь откроют границы для туристов с 21 февраля.

"Чтобы приехать в Австралию, вы должны пройти двойную вакцинацию. Это правило. Надеюсь, что все его будут соблюдать. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас у нас в гостях," – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ограничение на въезд в Австралию действовало почти 2 года. Многие эксперты скептически относятся к подобному решениям и предсказывают новый всплеск заболеваемости.

Виктор Прокушев, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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