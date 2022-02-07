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В Омске водитель спровоцировал ДТП ради спасения пешеходов

11:47
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Мужчина подставил свой автомобиль под удар

Вызвал удар на себя, чтобы спасти пешеходов. В Омске произошла необычная автоавария: один из водителей умышленно спровоцировал ДТП, когда увидел, что в сторону пешеходного перехода, по которому идут люди, на большой скорости несется автомобиль.

На кадрах, попавших в интернет видно, как Volkswagen выезжает на дорогу и в него врезается идущая на полном ходу Toyota буквально в нескольких метрах от "зебры". От удара оба автомобиля вылетели на тротуар.

Водители госпитализированы с травмами различной степени. Обстоятельства ДТП выясняют.

/ "ТВ Центр".

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