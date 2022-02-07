В зоопарках Крыма идет масштабная реконструкция

Работы планируется завершить к летнему сезону

В крупнейших зоопарках Крыма масштабная реконструкция. Она вызвана новыми требованиями Россельхознадзора, которые вступили в силу с января. Предстоит расширить площадь вольеров и поставить дополнительные ограждения. Все работы необходимо завершить к летнему сезону. Пока вход на территорию для посетителей закрыт.

Вот уже месяц царственные особы скучают без посетителей. Самый большой парк львов в Европе закрыт. Нет лицензии, которая с 1 января обязательна для всех учреждений, где работают с животными. Требования касаются безопасности посетителей и условий содержания питомцев.

"Вольеры у нас в основном очень большие, а вот домики для приматов, и для некоторых тигров, не проходили нормативы и пришлось перестраивать", - говорит директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Сейчас в парке – стройка и глобальное переселение. Новые требования, по словам владельца, выполнены уже на 90%. Лицензирование должны пройти к началу турсезона.

Так выглядит вольер для шимпанзе: высокий, просторный, с деревьями, для того чтобы обезьяны могли чувствовать себя практически как в естественной среде и активно двигаться. А вот зимники оказались маловаты. Облицованная стена – это размер старого помещения, а то, что надстроено – новое, оно должно быть не ниже 4 метров. Еноты уже обустроились на новом месте и уютно спят на ветках деревьев. Раньше у каждого семейства был свой небольшой вольер, а теперь на 50 особей – один единый на 900 квадратных метров.

Симферопольский зооуголок – один из старейших на юге России и единственный в столице полуострова. Первых животных сюда принесли местные жители еще в 1958 году, тогда же появились эти вольеры. Помещение для медведей, например, делали с бетонным полом, чтобы косолапые не валялись в грязи, а главное – не прорыли подкоп за ограждение. Сейчас вольер нужно увеличить и насыпать естественный грунт. Территории хватает, но потребуется масштабная перестройка.

"Для того чтобы обеспечить невыход животного из вольера, нужно делать большой фундамент. То есть даже если он решит там где-то порыть, чтобы он не вышел из этого вольера. А это уже соответственно капитальное строение, на которое требуется проект, требуется комплексный подход", - объясняет начальник отдела Симферопольского зооуголка Марина Ковтюх.

Лицензирование и требования к содержанию животных были разработаны, чтобы не допустить повторения истории с "китовой тюрьмой" в Приморском крае. 11 касаток и 90 белух тогда удалось спасти только после вмешательства президента. Владельцы парков не отрицают: новые нормативы, которые не менялись полвека, необходимы, но есть и вопросы. Например, зачем пингвинам, которые не летают, вольер высотой 3 метра, а слонам, которые не прыгают – 8 метров, почему павлины должны содержаться в клетках, и как буйволы и олени оказались в списке контактных животных.

Обезопасить посетителей и улучшить содержание животных – процесс через который сейчас проходят зоопарки не только в Крыму, но и по всей России. Разрешение на работу уже получили чуть более 200 организаций, в основном это крупнейшие цирки, зоопарки и океанариумы страны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram