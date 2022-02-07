Мартовская капель в феврале: теплый циклон пришел в Центральную Россию

Температура будет значительно превышать норму

Теплый циклон "Роксана", пришедший в Центральную Россию, на этой неделе поднимет температуру воздуха до плюсовых значений, примерно на 9 градусов выше годовой нормы. В том числе и в столичном регионе. Тем временем в Краснодарском крае зима пытается отстоять свои права. В Сочи - снегопад. Но самой серьезной проблемой Кубани остаются паводки.

Аграрии Кубани подсчитывают убытки. Из-за резкого таяния снега посевы во многих районах Краснодарского края подтоплены. В Абинском районе на месте полей - озеро, размыты дороги. Спасатели уже откачали с поселковых улиц более миллиона кубометров воды.

"Для освобождения от воды приняты инженерно - технические решения по обустройству 36 водоотводных каналов, протяженностью около 20 километров, проведена расчистка русел и углубление более 19 каналов, - сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Владимир Горячев.

В Анапе тоже устраняют последствия таяния снега. На месте работает спецтехника и спасатели. Чтобы вода быстрее сошла, решили прорыть канал.

Совсем не южная погода в Сочи - дождь со снегом. Зима в городе задерживается. И зеленая растительность тропиков - под угрозой. А этим утром из-за гололеда на федеральной трассе возле поселка Головинка произошло крупное ДТП: столкнулись сразу несколько машин. Дорога превратилась в каток.

В Центральную Россию сегодня пришел циклон "Роксана". Воздушные массы с Атлантики принесут оттепель. Температура будет выше климатической нормы на несколько градусов. Впрочем, зима все же даст о себе знать: потепление будет сопровождаться снегом. А во второй половине февраля и вовсе температура вернется к своей климатической норме: минусовым значениям.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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